EL1 : Hamilton pour trois centièmes devant Bottas

C’est Lewis Hamilton qui s’est montré le plus rapide ce vendredi matin au Circuit de Catalunya à l’issue de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne.

Le triple champion du monde de Formule 1 a devancé de trois centièmes de seconde seulement son équipier Valtteri Bottas, vainqueur il y a deux semaines à Sotchi, en Russie.

Contrairement à d’habitude, les Ferrari de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel sont apparues un peu plus en retrait dans cette séance, à une seconde des Mercedes.

Max Verstappen, qui s’était imposé sur ce circuit l’an dernier, a réalisé le cinquième temps de ces EL1, à 1,2 seconde du chrono de référence. Arrivent ensuite son équipier Daniel Ricciardo et les Haas de Kevin Magnussen et Romain Grosjean. Le top 10 de cette première séance d’essais libres est complété par Nico Hülkenberg et Carlos Sainz.

Notez que Fernando Alonso a dû ranger sa McLaren sur le bord de la piste après trois virages seulement en raison d’un problème moteur (fuite d’huile). Sergey Sirotkin a également peu tourné à cause d’une fuite hydraulique. Enfin, Magnussen a également dû arrêter sa monoplace sur le circuit dans les derniers instants de la séance suite à un problème mécanique.

La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne débutera à 14 heures. Les chronos devraient être sensiblement plus rapides, aucun pilote n’ayant chaussé les pneus tendres ce matin.