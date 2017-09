EL1 : les Mercedes dominent la séance

Les pilotes Mercedes ont survolé la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie, disputée ce vendredi matin sur le circuit de Monza.

Lewis Hamilton a réalisé le meilleur tour de la session en 1:21.537 avec les pneus super-tendres, échouant à quatre dixièmes de la pole position de l’an dernier.

Valtteri Bottas s’est adjugé le deuxième meilleur chrono de la séance, mais à quatre dixièmes de son équipier.

Les Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen, respectivement troisième et quatrième des EL1, ont concédé 1,1 seconde à la Mercedes #44. Suivent les Red Bull de Daniel Ricciardo et Max Verstappen, à moins d’un dixième des Ferrari.

Sergio Pérez, Esteban Ocon, Stoffel Vandoorne et Felipe Massa complètent le top 10 de cette première séance d’essais libres, qui s’est déroulée sans le moindre incident et sur une piste sèche. La seconde session, qui débutera à 14 heures, pourrait en revanche avoir lieu en partie sous la pluie.