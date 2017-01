Ecclestone va vendre ses parts

Après le rachat des droits commerciaux des Grands Prix par Liberty Media, on apprend que plusieurs anciens dirigeants de la F1 pourraient en profiter pour revendre leurs parts.

Liberty Media est coté en Bourse et l'opportunité de valoriser leurs actions se présentent pour des membres de l'ancien directoire du Formula One Group et de sa société holding Delta Topco.

Bernie Ecclestone serait sans ce cas, tout comme Sir Martin Sorrell, le magnat britannique de la publicité.

Mister E. aurait déjà entamé le processus en mettant près d'un million d'actions sur le marché alors que la cote avoisine les 40 dollars. Au total, s'il se débarrasse de toutes ses parts, le nouveau "président émérite" de la F1 pourrait amasser 800 millions supplémentaires.

Ecclestone préparerait sa contre-attaque

A quoi lui servirait ce trésor de guerre ? D'aucuns imaginent Ecclestone tenter de monter un championnat parallèle pour concurrencer la F1, mais cette information semble pour le moins fantaisiste : des clauses de non-concurrence sont prévues dans les contrats et on voit mal la FIA valider une compétition pirate organisée par un octogénaire revanchard...

