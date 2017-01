Ecclestone prend l'air

Sur le théâtre de la célèbre descente de Kitzbühel, en Autriche, une course de charité se déroule chaque année à pareille époque.

Bernie Ecclestone y assiste traditionnellement, invité par son ami Niki Lauda, mais c'est sa troisième épouse Fabiana Flosi qui y participe.

La jolie brésilienne se débrouille plutôt bien sur des skis. Il faut dire que c'est dans cette station huppée des Alpes autrichiennes que ce couple improbable s'est marié il y a cinq ans.

Mister E. a près d'un demi-siècle de plus que sa femme (86 ans pour lui, 39 ans pour elle) et il semblait détendu en l'encourageant au pied des pistes. La rumeur veut pourtant que l'avenir de l'octogénaire se joue dans les prochains jours, le nouveau détenteur des droits commerciaux de la F1 Liberty Media ayant pris le pouvoir en rachetant l'intégralité du Formula One Group.

Les Américains auraient proposé à Ecclestone un poste honorifique de "président à vie" (sic) en comptant sur lui pour assurer une transition en douceur. Sa mise à l'écart pourrait intervenir dès le début de la semaine prochaine avec la nomination d'un nouveau directoire et d'un nouveau CEO. Bernie semble bien prendre la chose, a priori, si l'on en croit sa décontraction en respirant l'air pur de la montagne...

