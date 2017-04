Ecclestone mise sur Hamilton

Bernie Ecclestone pense que la lutte qui oppose Sebastian Vettel à Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde de Formule 1 2017 sera remportée par le pilote britannique.

Vettel s'est adjugé deux des trois premiers Grands Prix disputés cette année et possède pour le moment sept points d’avance sur son rival de l'écurie Mercedes au championnat.

"Vettel est plus décontracté cette année et cela se reflète dans son pilotage", analyse l’ancien patron de la F1, cité par le Bild am Sonntag.

"Mais cela ne change rien au fait que Lewis sera champion cette année. J’adorerais que cela soit Vettel, car c’est un bon ami à moi, mais je ne pense pas qu’il réussira à battre Lewis."

"Hamilton est un pilote extrêmement talentueux, et il semble plus serein cette année, ajoute Mister E. Les saisons précédentes, il avait toujours le sentiment que l’équipe n’était pas derrière lui, car son équipier de l’époque (Nico Rosberg, ndlr) était un Allemand dans une équipe allemande."

"Bien sûr, cela n’était pas du tout vrai, mais ce sentiment a disparu aujourd’hui. La pression est retombée et il conduit mieux que jamais."

