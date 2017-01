Ecclestone : "Heureusement, les pilotes ne se tuent plus"

Alors que le Champion du monde 2016 ne défendra pas son titre en 2017, Bernie Ecclestone se réjouit que dorénavant les pilotes peuvent se retirer du sport de leur propre chef.

Outre Nico Rosberg, Jenson Button et peut-être Felipe Massa (dont on sait qu’il pourrait changer d’avis bientôt) ne devraient plus être sur les grilles de départ cette année.

C’est la première fois depuis la retraite d’Alain Prost fin 1993 qu’un Champion du monde se retire juste après avoir conquis le titre.

"Nico a fait son boulot, constate Bernie. Il voulait devenir champion du monde et il a atteint son objectif, donc pourquoi continuer ? Je peux le comprendre. Cela démontre qu’il a une tête bien faite : on ne peut pas lui reprocher de vouloir faire autre chose de sa vie."

"Je suis heureux qu’il soit en mesure de faire ce choix en prenant lui-même la décision qui lui convient, ajoute-t-il. Auparavant, j’ai malheureusement connu une époque où nous perdions de nombreux pilotes à cause des fatalités que l’on sait. L’annonce de la retraite de Rosberg et de celles de Button ou Massa me remplit donc de joie. De plus, cela libère des bonnes places, ce qui est utile pour la F1."

