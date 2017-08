Di Resta : "J'ai toujours le feu sacré"

Appelé d'urgence en Hongrie pour remplacer un Felipe Massa subitement tombé malade, Paul di Resta a été tout sauf ridicule au volant de la FW40 qu'il découvrait pourtant sur la piste.

Une pige de luxe dont l'Ecossais s'est acquitté avec les honneurs et qui pourrait peut-être lui rouvrir les portes d'un retour en Formule 1 dans un futur proche.

Avec très peu d'expérience des voitures 2017, si ce n'est dans le simulateur de l'écurie de Grove, di Resta est parvenu a signer le dix-neuvième temps absolu de la séance qualificative, à sept dixièmes de son équipier Lance Stroll qui pilote la même voiture depuis les essais d'intersaison.

"Je viens d'avoir 31 ans mais j'ai toujours un peu de feu sacré en moi, a déclaré di Resta. Cela serait un rêve de pouvoir revenir à temps plein dans la voiture si jamais les choses venaient à se débloquer. Le plus important aujourd'hui est que, en cas de besoin, l'équipe puisse compter sur moi pour faire du bon boulot."

Mission accomplie à Budapest où les membres de Williams ont salué la capacité de l'Ecossais à s'adapter rapidement aux spécificités de la voiture malgré un temps d'adaptation réduit à sa plus simple expression.

"J'aimerais beaucoup revenir dans le circuit mais je n'ai plus été autant impliqué ces dernières saisons, souligne l'ex-pilote Force India. J'espère juste que les gens ont apprécié le travail accompli en Hongrie. J'ai tenté d'être le plus professionnel possible."

Alors que la trêve estivale débute à peine et, avec elle, son lot habituel de rumeurs en vue de la saison prochaine, la probabilité de voir di Resta recevoir une nouvelle chance en F1 n'est pas forcément exclue même si elle semble mince. Du côté de Williams, si Lance Stroll semble d'ores et déjà assuré de conserver son baquet un an de plus (à moins d'un rachat de Force India par son père ?), l'avenir de Felipe Massa n'est pas encore écrit, bien que le Brésilien ait déclaré vouloir prolonger son bail.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.