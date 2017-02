Di Montezemolo : "Le départ d'Ecclestone était inévitable"

Luca di Montezemolo n’est pas surpris par le départ forcé de Bernie Ecclestone de son poste de CEO de la F1.

Pour l’Italien, qui connaît bien Ecclestone pour avoir plusieurs fois négocié avec lui lorsqu’il était le président de Ferrari, le changement de management à la tête de la Formule 1 était "inévitable".

"Récemment, nous avons eu une longue conversation et Bernie m’avait demandé avec humour si je pouvais l’aider à trouver un job", raconte di Montezemolo dans La Repubblica.

"Plus sérieusement, les évènements de ces dernières semaines étaient inévitables. Vous ne pouvez pas demander trop de changements à une personne de 86 ans, tout comme vous ne pouvez pas demander aux personnes qui ont acheté le championnat pour 8,5 milliards de dollars de renoncer à leur projet de moderniser la Formule 1, qui a besoin de changements en profondeur."

Di Montezemolo ajoute que Liberty Media a pris la bonne décision en nommant trois personnes pour diriger la F1 : Chase Carey comme CEO et président, Ross Brawn comme directeur général en charge du sport et Sean Bratches au poste de directeur général en charge du marketing et du commercial.

"En 2014, juste après mon départ de chez Ferrari, on m’avait demandé si je voulais diriger la F1 et travailler main dans la main avec Ecclestone. C’est alors que je leur avais suggéré de nommer trois personnes pour diriger le sport", révèle-t-il.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter