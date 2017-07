Di Grassi en pole, Buemi pénalisé !

La finale du championnat FIA de Formula E a commencé en fanfare avec un duel très serré pour la super pole entre les deux candidats au titre, Sébastien Buemi (Renault-e.dams) et Lucas di Grassi (Audi Sport Abt).

Le pilote suisse avait mal entamé les débats en sortant violemment de la piste aux essais libres, contraignant ses mécaniciens à reconstruire sa voiture autour d'une nouvelle monocoque. Ce implique un changement de batterie, du coup le leader du classement provisoire a été pénalisé d'un recul de dix places sur la grille de départ du premier ePrix de Montréal ce samedi.

En se montrant deux dixièmes de seconde plus rapide que son rival, di Grassi a réduit son retard à 7 points et exercera dès lors une énorme pression sur Buemi qui partira depuis la sixième ligne de la grille. Stéphane Sarrazin (Techeetah) a signé un excellent deuxième chrono qui le qualifie en première ligne devant Nico Prost (Renault-e.dams) et Felix Rosenqvist (Mahindra).

Jean-Eric Vergne (Techeetah) a manqué de peu la super pole mais s'élancera néanmoins au cinquième rang suite à la pénalité de Buemi. Les deux Jaguar de Mitch Evans et Adam Carroll viennent ensuite devant Oliver Turvey (NextEV), Tom Dillmann (Venturi) et Loïc Duval (Dragon) qui complètent le top 10.

A noter que Jérôme D'Ambrosio (Dragon) n'a pas pu défendre ses chances en qualification car il n'a pas bouclé le moindre tour lancé en raison d'un problème de communication radio avec son team. Le départ de l'ePrix de Montréal sera donné à 16 heures locales (22 h chez nous) à suivre sur Canal + Sport en France et sur Club RTL en Belgique.

