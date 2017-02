Di Grassi en pole à Buenos Aires

L'ePrix de Buenos Aires se déroule ce soir dans la capitale argentine et Lucas Di Grassi (Abt Audi Sport), vice-champion l'an dernier, sera en pole position sur la grille.

Le Brésilien avait pourtant été victime d'une spectaculaire sortie de route aux essais libres, mais il a pu corriger le tir à temps pour la qualification.

Jean-Eric Vergne (Techeetah) avait signé le meilleur chrono avant la super pole favorable à Di Grassi, le Français ayant commis une petite erreur dans le premier secteur.

JEV s'élancera cependant en première ligne devant le leader du championnat Sébastien Buemi (Renault-e.dams) et les deux pilotes NextEV Oliver Turvey et Nelson Piquet. La seconde Renault-e.dams de Nico Prost partira depuis le sixième rang, le top 10 étant complété par Mitch Evans (Jaguar), Felix Rosenqvist (Mahindra), Jérôme D'Ambrosio (Dragon) et Sam Bird (DS Virgin).

Rentrée des classes à Buenos Aires

Moins heureux ont été Stéphane Sarrazin (Venturi) onzième sur la grille et Loïc Duval (Dragon) seulement en septième ligne après avoir perdu une roue aux essais. Quant au héros local José Mario Lopez (DS Virgin), il s'est crashé violemment dès le début de la séance de qualification et partira de ce fait en fond de grille.

La course sera à suivre en direct dès 19h50 ce soir sur Canal + Décalé, avec Julien Fébreau et Renaud Derlot aux commentaires, tandis que Club RTL en Belgique proposera une rediffusion à 13h30 dimanche commentée par Philippe Jacquemotte et notre rédacteur en chef Pierre Van Vliet.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.