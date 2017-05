Deuxième journée d’essais productive pour Alonso

La deuxième séance d’essais libres des 500 Miles d’Indianapolis, longue de six heures et qui s’est achevée hier, a vu l’Australien Will Power réaliser le meilleur tour de la session, à la vitesse moyenne de 224,656 mph (360 km/h).

Après avoir eu un temps de piste limité lundi en raison d’un problème de suspensions, Fernando Alonso a enchaîné les tours ce mardi au volant de sa McLaren-Honda-Andretti.

L’Espagnol et double champion du monde de Formule 1 a d’ailleurs été le pilote le plus actif en piste sur l’ensemble de la journée, avec un total de 117 tours parcourus.

Au niveau de la feuille des temps en revanche, Alonso, toujours en phase d’apprentissage, ne s’est classé que 24ème, bouclant les quelque 4 kilomètres du circuit à la vitesse moyenne de 221,029 mph (355,6 km/h).

