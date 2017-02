Deux "petits princes" à Barcelone

L'Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades, atteints de cancers, de leucémies ou de certaines maladies génétiques.

En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l'enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.

Deux petits princes partageant la même passion vont vivre un moment rare et privilégié en assistant aux tests de F1 sur le circuit de Barcelone le 1er mars prochain.

Simon est un petit garçon espiègle de 11 ans qui suit tous les grands événements sportifs (Formule 1, Tour de France, football, rugby) et pratique le tennis de table. Il s'intéresse aux choses avec passion et rêve depuis tout petit d'assister à une course de F1 et de rencontrer les pilotes.

Owen est un petit bonhomme très vif de 11 ans. Depuis plusieurs années, il découvre le monde des avions et de la mécanique. Passionné de vitesse, il assiste chaque année aux meetings aériens de la Patrouille de France et discute avec les pilotes et les mécaniciens.

Le Renault Sport F1 Team va les aider à réaliser leur rêve en leur concoctant un programme sur-mesure et en leur donnant un accès privilégié aux coulisses de la prochaine session de tests F1 à Barcelone. Après la visite du garage et une première rencontre avec les pilotes pour une séance de photos et de dédicaces, les deux enfants rencontreront les équipes techniques, feront le tour du circuit en navette et pourront visiter le paddock en attendant de suivre les essais depuis la tribune ou le garage.

