Désillusion pour Renault

Renault a vécu des qualifications frustrantes au Grand Prix d’Espagne.

Pour la première fois depuis le coup d’envoi de la saison en Australie en mars dernier, l’équipe française n’est pas parvenue à atteindre la Q3.

Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer ont respectivement obtenu les 13ème et 17ème temps ce samedi au Circuit de Catalunya.

"Les conditions rencontrées cet après-midi n’ont pas joué en notre faveur, commente Hülkenberg. Il y avait beaucoup de vent et des températures plus élevées qui ont nuit à notre performance aérodynamique."

"Dans la mesure où nous étions plutôt satisfaits ce matin, nous n’avons pas changé grand-chose sur la voiture. La vraie différence venait donc des conditions atmosphériques."

"Je n’étais pas autant satisfait de la voiture qu’en essais libres, cela dit je suis satisfait de mes tours, particulièrement mon dernier de Q2 qui était très bon. Nous en sommes là aujourd’hui, mais nous allons nous remettre au travail, continuer à pousser et essayer de faire une bonne course demain."

"Cet après-midi est très décevant, poursuit Palmer, particulièrement quand nous nous remémorons nos performances d’hier avec les septième et huitième temps."

"Nous manquions véritablement de performance et nous devons comprendre ce qu’il nous est arrivé. Le vent était très fort et cela a certainement affecté le comportement des voitures. Il faut que nous sachions pourquoi notre voiture était aussi sensible à ce paramètre. Nous allons travailler avec les ingénieurs pour préparer au mieux la course de demain."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter