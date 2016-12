Les dépassements seront-ils plus difficiles en 2017 ?

Une des grandes questions que se posent les observateurs de la F1 à propos du nouveau règlement technique 2017, c'est son impact sur le spectacle des Grands Prix.

Les courses seront-elles plus spectaculaires parce que les monoplaces seront cinq secondes au tour plus rapides qu'en 2016 ?

Tout dépendra de la qualité des gommes proposées par Pirelli et de l'importance des turbulences aérodynamiques dégagées par des ailerons et des pneus plus larges.

"On ignore encore dans quelle mesure les dépassements seront affectés, estime Jolyon Palmer dans sa chronique pour Channel 4. C'était tellement dur de doubler en 2016 que je vois mal comment cela pourrait être encore plus difficile en 2017. Je me souviens par exemple avoir longtemps suivi Kevin (Magnussen) à Austin sans parvenir à le dépasser à voiture égale, malgré le DRS."

"Il est d'ailleurs rare de voir deux équipiers se doubler à la régulière, constate-t-il. La seule manœuvre récente qui me vient à l'esprit, c'était avec les deux Red Bull en Malaisie. Maintenant, voyons ce que cela donnera avec les nouvelles règles : nous sommes heureux de piloter des voitures plus performantes. Pour la qualité du spectacle, le jury attendra le verdict de Melbourne."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.