Le départ de Rosberg, une aubaine pour Ricciardo ?

Le départ de Nico Rosberg de la Formule 1 va booster la carrière de Daniel Ricciardo, selon l’ancien pilote de F1 Mark Webber.

L’Australien pense que la position de son compatriote au sein du peloton est renforcée avec le départ à la retraite du champion du monde 2016 de F1.

"Daniel était probablement le pilote le plus régulier du plateau cette année et il est vraiment un pilote de classe mondiale, parmi les trois meilleurs", déclare Webber dans les colonnes du quotidien The Age.

"Il est en bonne position pour l’année prochaine et pourra certainement se battre pour le titre si Red Bull parvient à mettre au point une bonne voiture, car Nico est virtuellement impossible à remplacer à court terme chez Mercedes."

"Nico et Lewis [Hamilton] se tiraient mutuellement vers le haut, mais Mercedes n’aura plus la meilleure paire de pilotes du plateau en 2017."

Ricciardo a terminé à la troisième place du championnat en 2016, derrière les deux pilotes de l’écurie Mercedes.

