Pas de vilains nez en 2017

Les voitures de F1 seront esthétiquement très spectaculaires cette année, s'il faut en croire l'ancien directeur technique de Williams Pat Symonds.

L'ingénieur anglais (63 ans), qui vient de prendre sa retraite tout en ayant suivi de près le changement de réglementation, sait avec précision à quoi ressemblera la Williams FW 40.

Le design des F1 a considérablement évolué pour apparaître comme plus agressif et plus attractif.

"Je pense que les voitures ont un bon look, observe Symonds. J'étais d'abord un peu inquiet qu'elles aient un côté rétro, mais ce n'est pas le cas et elles sont vraiment belles. Rien à voir avec ces horribles nez apparus lors d'un changement précédent de réglementation technique."

"Sur le plan des performances et du spectacle, on demande encore à voir, poursuit-il. Les autos sont plus sexys et je crois que nous aurons une sorte de statu-quo, mais je peux comprendre que Mercedes n'était pas trop content de modifier le règlement parce que cela bouleverse un peu la donne."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.