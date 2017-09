De la pluie aux qualifs ?

Le Grand Prix d'Italie pourrait être perturbé par le mauvais temps qui sévit actuellement dans la région. Après quelques gouttes à la fin de la séance EL1 ce matin, des averses de pluie sont en effet attendues cet après-midi et pourraient encore arroser la piste de Monza demain.

Les prévisions sont cependant incertaines, avec 50 % de risque de pluie ce vendredi et 54 % d'humidité dans l'air actuellement, alors que la journée de samedi proposerait toujours un risque de 50 % d'averse et un taux d'humidité de l'ordre de 40 %.

Pour la course elle-même, la météo est plus favorable avec une belle journée ensoleillée et des températures autour de 24/25°. Mais si la grille de départ était impactée par la pluie la veille, alors on pourrait vivre un Grand Prix plus ouvert dans la mesure où les dépassements ne sont pas évidents sur l'autodromo de Monza et que des stratégies décalées pourraient alors intervenir.

La dernière fois que la course a été marquée par une piste détrempée, c'était en 2008 quand un certain Sebastian Vettel, alors âgé de 21 ans, imposa à la surprise générale sa Toro Rosso (voir photo ci-dessus), un fait unique dans les annales !

