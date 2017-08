Pas de Honda pour Toro Rosso

Les rumeurs de rapprochement entre Honda et la Scuderia Toro Rosso pour la saison 2018 ont tourné au vinaigre cet après-midi lorsqu'on a appris que les pourparlers entre les deux partenaires potentiels ont été rompus. Le motoriste japonais cherchait depuis un certain temps une écurie cliente aux côtés de son association avec McLaren, après avoir effectué les investissements nécessaires pour agrandir ses installations de Milton Keynes, mais elle a échoué dans sa tentative auprès de STR après la rupture du projet de contrat avec Sauber quelques semaines plus tôt.

Honda et Toro Rosso ne se seraient pas entendus sur les termes financiers de l'accord et l'écurie italienne devrait poursuivre avec le V6 turbo Renault la saison prochaine, assurant ainsi une certaine continuité dans le développement du châssis pour l'équipe technique de James Key.

On ignore encore si le partenariat McLaren-Honda survivra aux soubresauts du moteur nippon dont le développement a pris du retard après un changement radical de politique l'hiver dernier. Les dix premiers Grands Prix de la saison ont été catastrophiques pour les bolides oranges et ce n'est que récemment en Hongrie, un circuit peu réputé pour son exigence de puissance, que les deux MCL32 ont pu se hisser dans le top 10.

Les responsables de McLaren ont indiqué que la décision finale sera prise en septembre, mais il semble que les solutions de rechange ne sont guère nombreuses après que Mercedes et Ferrari aient poliment décliné l'idée de fournir le team de Woking. Reste une très improbable piste Renault, mise à mal par la poursuite de la motorisation des Toro Rosso en 2018. McLaren et Honda condamnés à s'entendre ? Cela y ressemble furieusement...

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.