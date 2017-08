Moins de dépassements en 2017

La saison 2017 a plutôt tendance à enthousiasmer le fan de F1 étant donné l'intensité du duel entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton pour le titre mondial : Ferrari est désormais en mesure de se battre avec Mercedes et personne ne s'en plaint.

L'apparition d'un nouveau règlement technique, avec des voitures plus performantes procurant davantage d'appui et des pneumatiques plus larges, n'est pas pour rien dans cette redistribution des cartes. Une des conséquences de cette évolution tient cependant dans une plus grande difficulté à effectuer une manœuvre de dépassement, étant donné les turbulences engendrées par les gros ailerons et les pneus larges : même avec le DRS, on a pu constater sur certains circuits, comme en Hongrie lors du dernier Grand Prix en date, que les voitures avaient du mal à se doubler.

En 2016, un total de 553 dépassements a été relevé lors des premières onze courses de la saison. Par comparaison, au terme de la onzième manche du championnat 2017, seulement 244 de ces manœuvres ont été constatées, soit moins de la moitié que l'année précédente. Bakou a procuré 59 dépassements pour un seul à Sotchi ! Mais, par rapport à la saison passée, on remarque cependant que les bagarres sont bien réelles et les dépassements moins artificiels.

"C'est beaucoup plus difficile de dépasser cette année, confirme Sergio Pérez. Les zones de freinage sont plus courtes, ce qui ne nous facilite pas la tâche, tandis que les pneus se dégradent moins. L'an passé, il fallait être une seconde et demie plus rapide que la voiture devant vous pour envisager de pouvoir la doubler, alors que cette saison il faut être deux secondes plus vite par tour pour y parvenir."

