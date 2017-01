Pas de championnat parallèle pour Ecclestone

Bernie Ecclestone a démenti la rumeur au sujet de la création d’un championnat parallèle à la Formule 1 où il serait seul aux commandes.

Cette indiscrétion fait suite à sa mise à l’écart à la tête de la F1 au profit d’un triumvirat composé de Chase Carey, Ross Brawn et Sean Bratches.

Mais voir le Britannique vouloir faire vaciller le championnat qu'il a porté à bout de bras serait une ineptie, ce qu'il a tenu à rappeler.

"Je souhaiterais clarifier les rumeurs selon lesquelles je serais sur le point de lancer un championnat pour faire concurrence à la Formule 1, a indiqué Ecclestone par voie de communiqué. "J’ai passé les 50 dernières années de ma vie à bâtir ce championnat, et c’est quelque chose dont je suis très fier. Nuire à la F1 serait bien la dernière de mes volontés…"

Dans le cas où Mr.E aurait réellement voulu mettre en chantier une Formule 1 bis, il se serait confronté à toute une série d'obstacles judiciaires et administratifs qui lui auraient coûté très cher. Il existe en effet des clauses de non-concurrence dans les contrats et on voit mal comment la FIA pourrait donner son feu vert à une série pirate dirigée par un homme d'affaires bourru au crépuscule de sa vie.

