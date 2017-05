Une date de sortie et une vidéo pour "F1 2017"

Codemasters a dévoilé les premiers détails ainsi que la date de sortie du jeu vidéo "F1 2017", très attendu par les amateurs de Formule 1.

Le jeu vidéo officiel de la Formule 1 proposera non seulement toutes les voitures de la saison 2017, qui s’est ouverte en mars dernier, mais également le retour de F1 emblématiques ainsi qu’un mode Carrière plus développé, de nombreux ajouts en multijoueur et un tout nouveau mode de jeu ‘Championnats’.

Depuis "F1 2013", les F1 historiques n’avaient plus été intégrées au jeu. La version 2017 vous permettra d’en piloter plusieurs dans le mode Carrière : la McLaren MP4/4 de 1988 d’Alain Prost et Ayrton Senna, la Williams FW14B de 1992 de Nigel Mansell et Riccardo Patrese ainsi que la Ferrari F2002 de 2002 de Michael Schumacher et Rubens Barrichello.

Codemasters précise avoir ajouté neuf autres F1 historiques, qui seront dévoilées au cours des prochaines semaines.

"F1 2017" sortira partout dans le monde sur consoles (PlayStation 4 et Xbox One) et PC le 25 août 2017, soit deux jours avant le Grand Prix de Belgique.