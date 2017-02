DAMS affiche complet

L'équipe française DAMS vient d'annoncer sa paire de pilotes pour le championnat 2017 des GP2 Series.

Le Canadien Nicholas Latifi rempilera pour une seconde campagne, rejoint par l'espoir britannique Oliver Rowland, vu chez MP Motorsport l'an dernier.

Champion de FR 3.5 en 2015, Rowland fait partie de la Renault Sport Academy tandis que Latifi est l'un des pilotes de développement du Renault Sport F1 Team.

L'écurie appartenant à Jean-Paul Driot, par ailleurs également présente en GP3 Series et partenaire de l'équipe Renault-e.dams en Formula E, fait ansi figure de Renault Junior Team et possède un palmarès enviable dans les formules de promotion. Ces dernières années, DAMS a décroché le titre en GP2 avec Romain Grosjean (2011), Davide Valsecchi (2013) et Jolyon Palmer (2014).

La saison passée, Latifi était monté sur le podium en GP2 dès le premier rendez-vous à Barcelone avant de connaître un parcours plus discret avec seulement quatre arrivées dans les points. Son nouvel équipier Rowland a signé pas moins de quatre podiums en tant que rookie. Le team DAMS avait dominé les essais de fin de saison à Abou Dhabi en décembre dernier, ce qui est bon signe pour 2017.

On apprend par ailleurs que Nobuharu Matsushita a été confirmé par Honda pour une troisième campagne en GP2 chez ART Grand Prix, son compatriote Nirei Fukuzumi redoublant en GP3 dans la même équipe. Autre pilote Honda, Tadasuke Makino débutera en Europe dans la série GP3 chez Hitech.

