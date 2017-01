Crash-test réussi pour Haas

Gunther Steiner, team principal de Haas F1 Team, a confirmé que la monoplace 2017 de l’écurie américaine avait passé tous les crash-tests imposés par la FIA.

L’équipe dirigée par Gene Haas se trouve ainsi dans les délais en vue des premiers essais hivernaux qui auront lieu à la fin du mois de février.

Pour sa première année en F1, elle a inscrit 29 points et terminé l’exercice 2016 à la huitième place chez les constructeurs.

"Le châssis pour passer les crash-tests a été terminé cette semaine, a confié Steiner à ESPN. Nous en avons profité pour procéder aux évaluations réclamées par la FIA et nous les avons toutes réussies. Nous respectons le timing que nous nous sommes fixés. C’est toujours une bonne épine retirée du pied, surtout si toutes les pièces du puzzle se mettent en place par la suite."

"C’est la même chose pour chaque équipe tous les ans : vous êtes à la bourre mais avous parvenez toujours à vous en sortir, révèle l’Italien. La saison commence certes plus tard cette année mais ce n’est pas cela qui vous aidera à construire une meilleure voiture vu qu’elle prendra la piste également plus tard. Mais nous avons beaucoup appris en 2016, et nous apprenons chaque jour."

