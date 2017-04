Le couvre-feu enfreint par deux équipes la nuit passée

Deux équipes de Formule 1 ont enfreint le couvre-feu imposé par la FIA dans la nuit de vendredi à samedi au circuit de Sotchi, où se déroule le Grand Prix de Russie ce week-end.

Depuis 2012, l’autorité sportive de la F1 a mis en place un couvre-feu de huit heures sur les Grands Prix afin de veiller à ce que les mécaniciens et les ingénieurs aient un minimum de temps de sommeil.

Chaque équipe possède cependant deux jokers pour l’ensemble de la saison, et Ferrari et Renault viennent d'utiliser leur première exception de l'année pour permettre à leurs mécaniciens de travailler sur la SF70H de Kimi Räikkönen et la R.S.17 de Jolyon Palmer.

Dans la nuit de vendredi à samedi, aucun mécanicien et ingénieur d'une écurie de Formule 1 ne pouvait se trouver dans l'enceinte du circuit de Sotchi entre 1 heure et 9 heures locales.

