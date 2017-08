Des courses de Golf électriques en support de la FE ?

La Formula E ne cesse de se développer au fil des ans et pourrait étoffer ses meetings en vue de la saison 2018/2019 qui marquera la cinquième année du championnat.

Des compétitions pour voitures de tourisme électriques pourraient ainsi se produire en lever de rideau de la série 100% électrique de la FIA.

Une annonce doit être faite à ce sujet d’ici le mois d’octobre et le projet a déjà reçu le soutien de Jean Todt en personne.

"Nous sommes en train d’étudier et de discuter quant à la possibilité d’introduire la voiture électrique en compétition sous d’autres formes que la Formula E, admet le président de la Fédération Internationale de l’Automobile. Je pense qu’introduire une deuxième course pendant les meetings du championnat serait une bonne idée. Il y a suffisamment de place pour organiser une course annexe mettant à l'honneur une catégorie autre que la monoplace."

Une course de Volkswagen Golf électriques (en photo) avait déjà eu lieu en lever de rideau de l’ePrix de Hong Kong. Il s’agissait d’une initiative propre à l’organisateur de l’épreuve asiatique. Elle pourrait néanmoins donner des idées aux ouailles d’Alejandro Agag, et des joutes mettant aux prises des citadines comme des Golf ou des Renault Zoé pourraient ainsi servir de filière à de jeunes pilotes pour ensuite accéder à la Formula E.

