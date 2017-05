Mercedes a connu un week-end parfait au Circuit de Catalunya.

Les champions du monde en titre ont non seulement remporté le Grand Prix en mettant en place une excellente stratégie, mais ils ont également été les plus rapides dans l’exercice des arrêts au stand, et ce pour la première fois de la saison.

Williams, qui demeure la reine des pitstops cette année, ne figure qu’à la cinquième place du classement, avec un meilleur changement de roues observé en 2,66 secondes.