Course : Hamilton s’impose sur les terres de Ferrari

Lewis Hamilton a ajouté un 59ème succès en Formule 1 à son palmarès ce dimanche après-midi au circuit de Monza, sur les terres de la Scuderia Ferrari.

Parti de la pole position, le triple champion du monde de F1 n’a jamais été inquiété tout au long des 53 tours de course pour remporter son sixième Grand Prix de la saison.

Fort de sa victoire, le Britannique prend par la même occasion la tête du classement général. Son grand rival dans la course au titre, Sebastian Vettel, n’a terminé que troisième aujourd’hui. La deuxième place est revenue à Valtteri Bottas, assurant un nouveau doublé à Mercedes, plus que jamais en tête au championnat des constructeurs.

Profitant d’une excellente stratégie, Daniel Ricciardo, 16ème sur la grille de départ, a réalisé une excellente remontée pour rallier l’arrivée au quatrième rang, devant Kimi Räikkönen, cinquième.

Esteban Ocon n’a pas réussi à décrocher le premier podium de sa carrière en Formule 1 ce dimanche, mais le Français a néanmoins réalisé une course solide, terminant sixième devant les Williams de Lance Stroll et de Felipe Massa. Sergio Pérez et Max Verstappen complètent le top 10 de ce Grand Prix d’Italie.

Stoffel Vandoorne a quant à lui été contraint à l’abandon suite à un problème moteur, alors que Honda avait monté un groupe propulseur flambant neuf sur sa McLaren ce matin avant le départ du Grand Prix. Cela ne s’arrange décidément pas du côté du motoriste japonais…

Le prochain Grand Prix de Formule 1 aura lieu dans deux semaines sur le circuit de Marina Bay, à Singapour. Un tracé similaire à celui de Monaco qui devrait particulièrement bien convenir aux Ferrari.