Course : Hamilton résiste à Vettel

Lewis Hamilton a remporté le 58ème Grand Prix de sa carrière en Formule 1 ce dimanche en s’imposant avec deux petites secondes d’avance sur Sebastian Vettel à Spa-Francorchamps.

Fort de ce succès obtenu dans les ardennes belges, le pilote britannique, qui partait depuis la pole, a réduit de moitié son retard sur Vettel au championnat. Sept points les séparent désormais.

Daniel Ricciardo a terminé troisième, signant son sixième podium de la saison. Son équipier Max Verstappen, qui pouvait compter sur le soutien de plus de 60.000 spectateurs hollandais aujourd'hui, a connu moins de réussite. Le pilote néerlandais a été contraint à l’abandon après huit tours seulement suite à un nouveau problème moteur.

La quatrième place de ce Grand Prix de Belgique est revenue au Finlandais Kimi Räikkönen, qui a devancé son compatriote Valtteri Bottas à l’arrivée. Nico Hülkenberg a fini sixième au volant de sa Renault, devançant le Français Romain Grosjean et le Brésilien Felipe Massa au passage sous le drapeau à damier. Le top 10 est complété par Esteban Ocon et Carlos Sainz.

Ce Grand Prix de Belgique a été relancé au 30ème des 44 tours de course lorsque les deux pilotes Force India sont allés au contact avant d’attaquer l’Eau Rouge. La voiture de sécurité a dû être deployée pour permettre aux commissaires de nettoyer les débris qui jonchaient la piste. Cela a permis d’effacer les écarts et de donner lieu à un restart trois tours plus tard.

Le prochain Grand Prix de Formule 1 aura lieu dans sept jours, déjà, sur le circuit de Monza, en Italie.