Course : Bottas s’impose devant les Ferrari

Valtteri Bottas a remporté le premier Grand Prix de sa carrière en Formule 1 ce dimanche en s’imposant à Sotchi, en Russie, au terme d’une course qui aura été relativement peu animée.

Le pilote finlandais a pris le meilleur sur les Ferrari de Sebastian Vettel et de Kimi Räikkönen au départ et il n’a ensuite jamais réellement été inquiété, si ce n’est en toute fin de course par le leader du championnat.

Revenu à une seconde de la Mercedes à une demi-dizaine de tours de l’arrivée, Vettel n’est toutefois jamais parvenu à passer Bottas pour ce qui aurait été sa troisième victoire de la saison.

Au passage sous le drapeau à damier, Bottas a finalement devancé Vettel de 617 millièmes. Kimi Räikkönen complète le podium à 11 secondes de son compatriote. Il s’agit du premier top 3 de la saison pour Iceman.

Lewis Hamilton aura été hors du coup tout au long de ce week-end à Sotchi. Le triple champion du monde s’est classé quatrième de ce Grand Prix, terminant à plus d’une demi-minute de son équipier.

La cinquième place du Grand Prix est revenue à Max Verstappen devant les Force India de Sergio Pérez et Esteban Ocon. Huitième, Nico Hülkenberg termine dans les points pour la seconde course d’affilée, le top 10 étant complété par Felipe Massa et Carlos Sainz.

Chez McLaren, Stoffel Vandoorne a pu rallier l’arrivée au 14ème rang alors que son équipier Fernando Alonso a dû abandonner dans le tour de formation à cause d’un nouveau problème moteur.

Le prochain Grand Prix de cette saison 2017 de Formule 1 aura lieu dans deux semaines sur le Circuit de Catalunya, en Espagne.