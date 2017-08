Course 2 : Câmara gagne, Leclerc héroïque

L’hymne brésilien a retenti sur Spa-Francorchamps ce dimanche matin avec la victoire de Sergio Sette Câmara (MP Motorsport) lors de la course sprint de Formule 2.

L’ancien membre du Red Bull Junior Team a pris le commandement dès les premiers mètres en profitant du mauvais départ de Norman Nato (Arden).

La victoire du pilote de Belo Horizonte était assurée à quelques tours de l’arrivée quand la Safety Car est intervenue suite au violent crash de Nobuharu Matsushita (ART Grand Prix) dans le Raidillon.

Si Nyck De Vries (Racing Engineering) et Luca Ghiotto (Russian Time) complètent le podium, la toute grande performance de cette joute dominicale est venue de Charles Leclerc (Prema Racing). Le Monégasque a bondi depuis le fond de grille après son déclassement de la course principale pour avaler un par un ses adversaires et remonter jusqu’à la cinquième place derrière Norman Nato (Arden).

Roberto Merhi (Rapax), Antonio Fuoco (Prema Racing), Oliver Rowland (DAMS), Nicholas Latifi (DAMS) et Santino Ferrucci (Trident) terminent dans les dix premiers. Louis Delétraz (Rapax) n’a quant à lui pu faire mieux qu’une douzième place.

