Coulthard prédit un match Verstappen-Ricciardo serré

De l'avis de David Coulthard, le duo constitué par Max Verstappen et Daniel Ricciardo au sein de Red Bull est l'un des plus indécis du plateau F1 2017.

Bien qu'impressionné par l'éclosion du jeune Néerlandais, que d'aucuns voient à terme dominer son équipier, l'Ecossais se montre plus nuancé quant au potentiel de chacun en vue d'une saison où inconnues et défis promettent d'être nombreux.

"Je ne vois pas leur situation comme une rivalité", déclare l'ex-pilote Red Bull. Bien sûr, la compétition qui règne entre eux est forte mais je ne pense pas que Max soit forcément supérieur à Daniel et vice-versa, précise-t-il. Tous deux ont un potentiel incroyable, grâce auquel ils sont en F1, mais le talent seul ne suffit pas pour faire la différence."

"Pour prendre le dessus, vous devez être capable de délivrer des performances exceptionnelles, explique l'Ecossais. Par exemple, Daniel est très doué en qualification ou dans ses dépassements, là où Max a impressionné par sa constance en course et sa capacité à tirer le meilleur des situations difficiles."

Si l'ex-pensionnaire de McLaren reconnait volontiers que la marge de progression de Verstappen surpasse celle de Ricciardo, de huit ans son aîné, la saison qui se profile pourrait bien rebattre les cartes.

"Avec ces nouvelles Formule 1, plus larges, plus lourdes et physiquement plus contraignantes, il sera intéressant de voir qui s'adaptera le mieux, déclare-t-il. Chaque pilote possède ses propres caractéristiques et c'est là que la différence se ressentira. Mais, à l'heure qu'il est, difficile de prédire qui de Max ou Daniel sortira du lot", conclut Coulthard.

Red Bull Racing dévoilera sa nouvelle RB13 le dimanche 26 février, à la veille des premiers essais hivernaux de Barcelone.

