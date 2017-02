Le contrat de Senna avec Lotus révélé

Le contrat qui liait Ayrton Senna avec le Team Lotus en 1987 a été révélé dans sa totalité.

Le document de 19 pages a été déposé comme preuve devant la cour durant les auditions liées à la plainte judiciaire intentée contre les cigarettiers aux Etats-Unis, dont RJR-McDonald, dont la marque Camel était l’un des principaux sponsors du Team Lotus à la fin des années 80 en F1.

On y apprend plusieurs choses, notamment que Senna avait "le statut de pilote numéro 1" au sein de l’équipe, qui devait lui donner la "priorité" sur l’allocation de tout nouveau matériel face à son équipier de l’époque, le Japonais Satoru Nakajima.

Concernant la rémunération du regretté pilote brésilien, le contrat mentionne un salaire de base de 1,5 million de dollars américains pour la saison 1987, assorti d’un bonus de 4.000 dollars par point inscrit et d’une prime de 250.000 dollars s’il venait à remporter le titre.

Senna avait inscrit 57 points en 1987 avec le Team Lotus, soit l’équivalent de 228.000 dollars de gains supplémentaires, et il avait terminé à la troisième place du championnat des pilotes.

Le Team Lotus avait par ailleurs accepté d’intervenir à hauteur de 40.000 dollars pour les déplacements de Senna sur les Grands Prix durant la campagne 1987.

Enfin, l’équipe et ses partenaires (Honda et Elf) détenaient les droits exclusifs d’exploitation de son nom. Cela signifie que Senna n’a perçu aucune rémunération supplémentaire pour les campagnes publicitaires qu’il a pu réaliser pour Team Lotus, Honda et Elf en 1987.

