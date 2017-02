"Les consignes de Zeltweg en 2002 étaient une erreur"

Ross Brawn a connu un épisode noir de sa carrière alors qu’il était directeur technique chez Ferrari : la polémique des consignes d’équipe lors du Grand Prix d’Autriche 2002.

Dans les derniers tours de l’épreuve, Rubens Barrichello avait dû laisser la victoire à Michael Schumacher. Le Brésilien s’était alors exécuté à quelques mètres de l’arrivée.

Brawn reconnait aujourd’hui que le staff de la Scuderia a eu tort de donner un tel ordre qui a eu des conséquences néfastes pour l’image du Cheval Cabré.

"En y réfléchissant maintenant, ce qui s’est produit lors à Zeltweg en 2002 était clairement une erreur, a confié le nouveau responsables sportif de la F1. Les circonstances qui ont poussé Ferrari à donner ces consignes d’équipe sont plus complexes que les gens le pensent."

"Nous avions eu une discussion avant la course sur ce que nous allions faire si Rubens se trouvait devant Michael. Nous aurions trouvé une solution convenable pour qu’il le laisse passer, enchaîne-t-il. Le tollé que cette consigne a provoqué a causé beaucoup plus de dommages à l’équipe que si Rubens était resté devant Michael, quitte à ce qu’on lui donne une petite gifle en privé après l’arrivée."

Et Brawn de conclure : "Si on pouvait rejouer ce Grand Prix d’Autriche 2002, je n’accepterais pas que ce qui est arrivé ce jour-là se produise à nouveau. Les conséquences de notre décision ont été beaucoup plus désastreuses que nous l'avions imaginé. Cet incident n’aurait dû regarder que Ferrari et il a pris une tournure extrêmement politique."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.