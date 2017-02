Le conseil de Ricciardo aux fans de F1

Si Daniel Ricciardo a un conseil à donner aux fans de F1 qui effectueront le déplacement sur un ou plusieurs Grands Prix cette année, c’est bien celui-ci : placez-vous de préférence dans une courbe rapide.

Avec le surcroît d’adhérence mécanique offert par des pneus plus larges et l’appui aérodynamique accru, les monoplaces de Formule 1 devraient gagner jusqu’à 40 km/h de vitesse de passage dans certains virages rapides cette saison.

"Avec le changement de réglementation technique, si vous êtes un fan de F1, placez-vous dans un virage rapide", recommande le pilote australien.

"Peu importe le circuit sur lequel vous vous rendez, placez-vous dans l’une de ses courbes rapides pour réellement prendre conscience de ce que nous accomplissons derrière le volant."

Interrogé sur ses attentes pour la saison de Formule 1 à venir, Ricciardo répond ne pas avoir d’objectifs prédéterminés, même s’il espère que sa Red Bull sera plus performante que la Mercedes.

"Je n’aborde jamais une saison en me disant que je dois faire un podium à Melbourne, ou tel résultat lors de telle course. Je veille juste à être toujours préparé du mieux possible pour chaque Grand Prix", explique-t-il sur le site officiel de son écurie.

"En outre, il est difficile de savoir l’impact qu’aura le changement de réglementation sur la hiérarchie établie l’an dernier. Je crois que Mercedes et Red Bull seront toujours à l’avant de la grille, mais j’espère dans un ordre inversé cette fois-ci !"

La saison 2017 de Formule 1 s’ouvrira sur le circuit de l’Albert Park de Melbourne, en Australie, le 26 mars prochain.

