Ce que Schumacher a répondu à Häkkinen à Spa en 2000

Dans une interview diffusée sur le site de Unibet, Mika Häkkinen a apporté un éclairage neuf sur la lutte qui l’avait opposé à Michael Schumacher en 2000 au Grand Prix de Belgique.

Lors de cette course, le Finlandais avait tenté une première fois de dépasser le Baron rouge, qui avait sèchement fermé la porte, forçant son adversaire à rouler dans l’herbe. Une manœuvre que le pilote McLaren avait peu appréciée :

“C’était tout naturel pour moi d’aller lui parler après la course, explique Häkkinen. Je lui ai dit : ‘Tu ne peux pas pousser quelqu’un dans l’herbe à 300 km/h. C’est une question de vie ou de mort, réfléchis un peu’. Il a incliné la tête et m’a répondu : ‘Qu’est-ce que j’ai fait de mal ?’ Il n’a pas dit : ‘Désolé, j’ai été trop agressif.’ Non, c’était sa manière de piloter, tout simplement.”

Au tour suivant, Häkkinen doublera finalement son rival, en dépassant deux voitures en même temps : la BAR du retardataire Ricardo Zonta et la Ferrari du pilote allemand. Une manœuvre entrée dans les annales, mais dont Schumacher ne félicita pas l’auteur :

“Mais il savait que la bataille avait été rude. Nous avons tous les deux terminé la course, sans que rien n’arrive heureusement. Je suis sûr que si cela avait été un autre pilote contre lui, les ailerons avant auraient volé.”

Pour autant, le Finlandais a toujours éprouvé beaucoup de respect envers son adversaire :

“Il y a beaucoup de choses que j’admirais chez lui. Il ne renonçait jamais, sur rien. Il savait que le jeu se terminait quand le drapeau à damier était baissé, pas avant. Il pilotait toujours à la limite. Toujours pied au plancher, en faisant rougir les disques de frein.”

