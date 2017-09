Le circuit de Marina Bay resurfacé en plusieurs endroits

Plusieurs parties du circuit urbain de Marina Bay ont été résurfacées en marge du Grand Prix de Singapour prévu ce week-end.

Un nouvel asphalte a été posé aux virages 1 et 2, ainsi que sur une portion longue de 100 mètres après le virage 5, et finalement en plusieurs endroits du circuit aux virages 12, 13, 15, 16 et 17.

En outre, afin d’améliorer la sécurité des pilotes, des barrières TecPro supplémentaires ont été rajoutées aux virages 1, 5, 7, 8, 14, 16 et 22 comparé à la précédente édition du Grand Prix de Singapour.

Le muret des stands a aussi été éloigné de 275 millimètres des garages des équipes, tout comme la voie rapide afin d’écarter davantage les monoplaces de Formule 1 en mouvement des mécaniciens en plein travail lors d’un changement de roues.

La première séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour débutera vendredi à 16h30 locales (10h30 en France).

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.