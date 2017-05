"Champions for Charity" : un match en hommage à Schumi

Le 3 juillet prochain aura lieu à Mayence, en Allemagne, la deuxième édition du match de football "Champions For Charity", organisé en hommage à Michael Schumacher et qui opposera pilotes de F1 et personnalités du monde du sport.

L'initiative, qui signifie littéralement "Les Champions pour la charité", a vu le jour en 2016 en marge du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim et voyait s'affronter une équipe menée par Sebastian Vettel face à d'autres sportifs sous la houlette de la star allemande de la NBA, Dirk Nowitzki (qui évolue aux Etats-Unis sous les couleurs des Mavericks de Dallas).

Le but de cette initiative est de lever des fonds pour soutenir le mouvement Keep Fighting, initié pour perpétuer la mémoire de Schumacher durant sa rééducation, et l'association caritative de Nowitzki.

Cette année, la rencontre aura lieu dans l'Opel Arena de Mayence et verra la deuxième participation de Mick Schumacher, le fils du "Kaiser" engagé en F3 européenne, qui sera rejoint notamment par le double champion du monde de F1 Mika Hakkinen et le footballeur allemand Miroslav Klose.

"Pour rien au monde je n'aurais manqué 'Champions for Charity', a déclaré Mick. Je me suis énormément amusé lors du match de l'année passée et c'est positif que d'oeuvrer pour des initiatives de ce genre."

Gravement blessé par son accident de ski survenu le 29 décembre 2013 sur les pistes de Méribel, Michael Schumacher poursuit depuis lors une lente rééducation dans sa résidence de Gland, en Suisse.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter