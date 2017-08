Rien en dehors de la Formule 1 pour Hamilton

Parfaitement heureux chez Mercedes aux côtés de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton est en lice pour le titre mondial depuis quatre ans. Mais pourrait-il courir dans d’autres disciplines du sport moteur ?

“Pas pour le moment, répond Hamilton à Autosport. L’Indy ne m’intéresse pas. Seule la Formule 1 me passionne. Les F1 restent les meilleures voitures du monde. J’aime le rallye, mais je ne me vois pas en faire. Le Mans non plus ne m’intéresse pas. Vraiment, il n’y a rien d’autre qui me fasse vibrer autant [que la F1].”

Grand admirateur de Valentino Rossi, le champion britannique ne se voit pas pour autant embrasser une carrière de pilote professionnel sur deux roues :

“J’adore le MotoGP, mais je n’ai jamais piloté de moto sur un circuit. Ce n’est pas comme aller en Indy, où Fernando a débarqué et a tout de suite été devant. Si je roule en moto, je vais sans doute me casser quelque chose – et je réessaierai et je me casserai quelque chose d’autre !”

“Je devrais boucler des milliers et des milliers de tours pour être encore à une grosse poignée de secondes des temps de Valentino Rossi. Est-ce que je veux y consacrer autant de temps ? Je ne sais pas… Il y a d’autres choses qui me plaisent et où je suis bon, donc on verra plus tard. Mais il y a une chose qui est sûre : quand je raccrocherai mon casque, la compétition me manquera terriblement. Ça sera horrible. Je ne peux même pas imaginer comment Nico arrive à gérer ça.”

