Carlin tire la prise

Le team Carlin a annoncé cette semaine qu'il ne disputera pas la saison 2017 des GP2 Series, dont les manches sont disputées en lever de rideau des Grand Prix de F1.

Jusqu'à cette annonce, le nom de l'équipe britannique restait à confirmer par les organisateurs de la série qui devront donc se contenter de dix formations sur la grille.

"Nous sommes arrivés au terme de notre contrat avec les GP2 Series, un championnat qui nous a fort souri par le passé avec de nombreux podiums et victoires, a déclaré une source à Autosport. Il est temps pour nous de nous concentrer pleinement sur nos autres programmes en course."

Présent en GP2 depuis 2011, Carlin a permis à certains débutants de se faire les dents avant d'arriver jusqu'en F1, notamment Max Chilton, Rio Haryanto, Jolyon Palmer et Felipe Nasr.

Dixième du classement général en 2016, avec une victoire à Monaco par Marvin Kirchhofer, l'écurie fondée par Trevor Carlin avait également dû renoncer fin 2015 au GP3 et à la Formule V8 3.5 (ex-Formule Renault) suite au retrait de Renault.

Bien qu'absente du GP2, Carlin ne devrait toutefois pas chômer en 2017 avec des partenariats au sein du championnat d'Europe de F3, en Euroformula Open, en F3 et F4 anglaises et en Indy Lights (la deuxième division de l'Indycar US).

