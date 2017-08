Carey : "Vivement une finale grandiose à Abou Dhabi"

Chase Carey, le président du Formula One Group, signerait des deux mains pour que le duel entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ne connaisse pas d'épilogue avant le Grand Prix d'Abou Dhabi qui marquera le terme de la présente saison.

Bien qu'ayant débuté en Formule 1 quasiment à la même époque, en 2007 (Hamilton sur McLaren, Vettel sur BMW-Sauber à Indianapolis puis enroulé par Toro Rosso pour les sept dernières courses de la saison), les deux hommes ne s'étaient encore jamais affronté seul à seul pour le titre mondial.

Une anomalie de l'histoire aujourd'hui réparée, à la plus grande joie des fans qui s'enflamment pour ce face-à-face entre deux caractères diamétralement opposés. Là où Hamilton est un fervent adepte de l'auto-promotion en-dehors des circuits, sur les réseaux sociaux et ailleurs, Vettel préfère mener une vie discrète entouré de sa famille et de ses proches, loin de l'agitation médiatique.

"Les héros ne sont pas tous issus du même moule", a défendu Carey auprès de Sport Bild.

"Le sport a besoin de personnalités différentes et Vettel reste l'un des plus grands protagonistes de ces dernières années, même s'il est différent de Lewis."

Titillé sur lequel des deux champions du monde il miserait pour scinder une nouvelle couronne en fin de saison, Carey a préféré botter en touche avec malice.

"Vous voulez dire l'Allemand dans la voiture italienne ou l'Anglais dans la voiture allemande ?, plaisante-t-il. On me pose sans cesse la question et je réponds toujours que je veux juste une bonne course."

"Tout ce que je souhaite, c'est avoir un championnat ouvert et une finale grandiose à Abou Dhabi", conclut-il.

