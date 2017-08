Carey vise plusieurs Grands Prix aux USA

Depuis son accession au poste de président du Formula One Group, Chase Carey n'a jamais caché son intention de mettre sur pied un deuxième Grand Prix sur le sol américain en plus de la manche d'Austin, présente au calendrier depuis 2012.

Interrogé maintes fois sur le sujet depuis sa prise de fonction, l'homme d'affaires a toujours laissé entendre que plusieurs grandes villes des Etats-Unis comme New York, Miami ou Los Angeles étaient dans le viseur de Liberty Media.

Or, il semblerait aujourd'hui que chacune des grandes villes envisagées par le groupe américain a également manifesté un intérêt à accueillir la discipline-reine dans le futur.

"J'ai souvent cité quatre villes en particulier : New York, Los Angeles, Miami et Las Vegas, a confié Carey au magazine RACER. Ce sont surtout des exemples très parlants mais ce genre d'accord ne se négocie pas sur la place publique."

"Toutes ces villes nous ont signifié leur intérêt, révèle-t-il. Plus d'une sur les quatre nous a dit être intéressée mais le but ici n'est pas d'aller à l'encontre des intérêts de chacun. Notre objectif est de trouver à terme le meilleur accord avec les meilleurs partenaires, au meilleur endroit pour avoir le meilleur événement possible, celui qui pourra captiver l'imagination des fans. Et la meilleure façon d'y parvenir est de négocier avec chaque ville intéressée."

A terme, le CEO espère que cet intérêt de la part des grandes villes US, combiné à celui grandissant émanant de la population américaine, pourra ouvrir la voie à d'autres opportunités au pays de l'Oncle Sam.

"Autant commencer avec une à la fois, tempère-t-il. Je n'aimerais pas devoir gérer deux dossiers en parallèle. Notre volonté pour l'instant est de trouver le bon accord et faire de cette nouvelle course une réalité. Après, nous envisagerons peut-être d'autres possibilités", conclut Carey.

Le prochain Grand Prix des Etats-Unis aura lieu du 20 au 22 octobre sur le COTA (Circuit Of The Americas) d'Austin, Texas.

