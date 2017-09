Carey : "Singapour est notre course signature en Asie"

Chase Carey, le grand patron de la Formule 1, fait de la reconduction du contrat du Grand Prix de Singapour l’une de ses priorités.

La ville-Etat asiatique, qui a accueilli la toute première course nocturne de l’histoire de la F1 en 2008, n’est toujours pas assurée de figurer au calendrier de la Formule 1 en 2018.

Le contrat passé entre Singapour et la Formula One Management (FOM), qui portait sur dix éditions du Grand Prix, expire à la fin de cette année et n’a toujours pas été reconduit.

Mais Carey a bon espoir de parvenir à un accord avec les promoteurs de l’épreuve pour maintenir Singapour au calendrier de la Formule 1 sur le long terme.

"Nous n’avons pas trouvé d’accord pour le moment mais les discussions sont positives et c’est notre but de trouver quelque chose qui satisfait les deux parties", a-t-il déclaré ce mercredi à son arrivée à Singapour.

"Singapour doit ancrer notre stratégie d’expansion en Asie, c’est notre course signature. Nous sommes fiers de cette course, notre relation est bonne et on espère pouvoir construire un partenariat sur le long terme", a-t-il ajouté.

