Carey pour des moteurs "plus bruyants et moins chers"

Des moteurs plus performants, plus bruyants et à moindres coûts, tel est le souhait de Chase Carey, le président du Formula One Group, pour qui le futur de la Formule 1 doit passer par une refonte de la réglementation moteur.

Les V6 turdo hybrides introduits en 2014, bien que novateurs sur le plan de la consommation de carburant et de la récupération d'énergie, peinent à convaincre tant les équipes, qui se plaignent de ses coûts trop élevés, que les fans pour qui leur manque de sonorité nuit à l'image du sport.

Pour Carey, repenser la technologie devra également s'accompagner d'une réduction généralisée des coûts et d'une meilleure répartition des revenus entre les teams.

"Nous sommes déjà en train de plancher sur de nouvelles initiatives, a-t-il déclaré dans une interview auprès de Sport Bild. L'une d'entre elles est un nouveau moteur."

La domination outrageuse de Mercedes depuis le début de l'ère du turbo n'est pas non plus étrangère au désamour des fans pour les groupe-propulseurs. Une technologie sur laquelle l'écurie de Brackey (et son département moteur à Brixworth) fut la première à miser et qui s'est traduit par un avantage technologique qui n'a cessé de croître jusqu'à aujourd'hui.

"Chapeau bas à Mercedes, ils ont prouvé être devenus les maîtres en la matière, souligne l'Américain. Mais l'écart de performance est devenu trop important. C'est la raison pour laquelle nous voulons simplifier les choses comme suit : 'plus fort, moins cher et meilleur'."

"Un autre point important concerne les coûts, ajoute-t-il. Des équipes vont jusqu'à dépenser 500 millions de dollars par saison là où d'autres ne peuvent dépasser 100 millions. Cela nuit à la bonne santé de la compétition."

"L'objectif ultime est que chaque écurie puisse faire du profit de son implication en F1, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui", conclut-il.

