Carey : "Plus de fans aux USA que prévu"

S’il y a encore loin de la coupe aux lèvres pour rendre la discipline aussi populaire que la NASCAR ou l’Indycar, Chase Carey a admis que la base de passionnés de Formule 1 aux Etats-Unis était plus importante qu’il ne l’imaginait.

Mais le nouveau propriétaire de la discipline est conscient que cette fanbase doit encore grandir et qu’une autre course dans une grande ville du pays de l’Oncle Sam aiderait grandement à réaliser ce dessein.

"Il faut réussir à capter les gens et leur imaginaire, admet Carey. Vous ne faites pas çà avec Phoenix, mais à New York ou Miami. Nous en voyons déjà les premiers signes, grâce à notre présence accrue sur les réseaux sociaux : il y a de plus en plus d’Américains qui parlent de F1. Il y a là-bas une plus grande base de fans que nous le pensions."

"Il nous faut un plan à 5 ans pour conquérir ce marché, souligne-t-il. Je ne veux pas critiquer Bernie Ecclestone, parce qu’il a fait beaucoup de bonnes choses très bien. Mais il se concentrait parfois un peu trop sur des accords pour le court terme. Si on veut réussir à aller à New York, il nous faudra du temps et un bon planning."

"Avant, la Formule 1 fonctionnait comme ça : signer un contrat avec un promoteur et ensuite, le laisser se débrouiller. Ce n’est plus possible."

