Carey : "L'Espagne est importante pour la F1"

Chase Carey, le patron du Formula One Group, a souligné cette semaine l'importance du Grand Prix d'Espagne dans le calendrier de la Formule 1.

L'épreuve espagnole, disputée depuis 1991 sur l'Autodromo de Catalunya, possède à l'heure actuelle un contrat jusqu'en 2019 inclus. Une échéance que le nouvel homme fort de la discipline souhaiterait prolonger.

"Nous avons un contrat en main avec Barcelone et nous espérons qu'il en sera encore de même dans le futur", déclare l'Américain.

"Notre intention est de nouer des liens à long terme et nous travaillons dur pour y arriver", ajoute-t-il.

"L'Espagne, à l'image de l'Europe, est une destination importante pour la Formule 1, précise-t-il. Et il serait d'ailleurs fort dommage de ne plus faire escale à Barcelone qui est une ville absolument splendide et magique."

Interrogé sur le profil du début de saison, Carey se dit satisfait de la nouvelle réglementation qui a eu le don de pimenter le déroulement des Grand Prix.

"Notre plan à moyen terme est de rendre la formule 1 encore plus intéressante et attirante pour les fans, commente-t-il. Et jusqu'ici nous avons trois vainqueurs différents en quatre courses. C'est très positif pour championnat, conclut-il.

