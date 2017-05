Carey : Ecclestone ne l’aurait jamais permis

L’invitation du jeune Thomas Danel et de ses parents à venir rencontrer Kimi Räikkönen dans le motorhome de la Scuderia Ferrari restera assurément l’une des images marquantes du récent Grand Prix d’Espagne.

Chase Carey, le nouveau patron de la F1, estime que cette prise de libertés de la part des équipes de la FOM et des attachés de presse de la Scuderia n’aurait jamais eu lieu sous le règne de Bernie Ecclestone.

"Cet événement a eu un impact médiatique très important, surtout sur les réseaux sociaux, et ils sont allés chercher ce jeune fan et ses parents dans les tribunes sans que nous leur demandions de le faire", explique Carey.

"Il s’agissait d’une initiative conjointe des équipes de la FOM et de Ferrari. Ils ont agi de leur propre initiative, sentant que ce genre d’initiative était désormais possible, ce qui aurait été inimaginable il y a encore un an."

"Je ne leur ai rien demandé. Ils ont estimé que c’était la bonne chose à faire et ils avaient parfaitement raison."

