Carey : "Ecclestone n'a pas exploité le potentiel de la F1"

Même s'il a été symboliquement nommé président d'honneur de la F1, Bernie Ecclestone est en réalité mis sur la touche par les nouveaux détenteurs des droits commerciaux des Grands Prix, Liberty Media.

Mister E. a assisté aux deux dernières manches à Bahreïn et en Russie, et une certaine amertume est visible quand il déambule dans le paddock.

Chase Carey, le nouveau CEO de la F1, estime que l'attitude fermée d'Ecclestone n'a pas permis de rendre les Grands Prix plus populaires auprès du public.

"Nous adopterons une politique plus volontariste, plus positive, d'ouverture aux fans et aux médias, a confirmé Carey dans une interview avec Press Association. A force de dire non à tout le monde, Bernie a créé de nombreuses frustrations parmi les acteurs du sport."

"Ces dernières années, beaucoup de choses auraient dû être faites pour développer le marketing de la F1, a-t-il ajouté. Or elles n'ont pas été faites. Bernie mérite le respect pour ce qu'il a accompli, mais personne n'est parfait et tout le monde commet des erreurs. A nous de les corriger."

