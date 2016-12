Canal + Sport gâte les fans de F1 pour Noël

Canal + Sport propose une journée 100 % F1 le jour de Noël, ce dimanche 25 décembre, avec pas moins de 20 heures de programme de 7 heures à 3 heures du matin !

Pour les plus matinaux, la journée débutera par la rediffusion intégrale du Grand Prix d’Australie à partir de 7h10. S’en suivront un résumé du Grand Prix de Chine, qui avait été marqué par plus d’une centaine de dépassements, et une nouvelle rediffusion intégrale, cette fois-ci du Grand Prix d’Espagne.

Différents numéros du magazine "On Board, au cœur de la Formule 1" seront également proposés tout au long de la journée, ainsi que plusieurs sujets, notamment sur Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Nico Rosberg ou encore Esteban Ocon.

La journée s’achèvera vers 3 heures du matin avec le résumé du Grand Prix des Etats-Unis.

Voici le programme complet de la journée du dimanche 25 décembre :

07h10 : Grand Prix d'Australie

09h05 : Le film du Grand Prix de Chine

09h15 : Grand Prix d'Espagne

11h09 : Sujet "Verstappen dans l'histoire"

11h13: Sujet "Tapis rouge pour Hamilton"

11h15 : Grand Prix de Monaco

13h23 : Sujet "Rencontre Alesi-Alonso"

13h25 : "On Board" à Monaco

13h55 : Le film du Grand Prix du Canada

14h05 : Le film du Grand Prix d'Europe

14h15 : Le film du Grand Prix d'Autriche

14h28 : Sujet "Rencontre Alesi-Massa"

14h30 : Le film du Grand Prix d'Allemagne

14h45 : "On Board" à Spa-Francorchamps

15h14 : Sujet "Rencontre Alesi-Ocon"

15h15 : Le film du Grand Prix de Singapour

15h30 : Grand Prix de Malaisie

17h24 : Sujet "Rencontre Alesi-Rosberg"

17h25 : Le film du Grand Prix du Japon

17h38 : Sujet "Grosjean: 100ème"

17h40 : Le film du Grand Prix du Mexique

17h54 : Sujet "Rencontre Dupin-Alonso"

17h55 : Grand Prix du Brésil

20h05 : L'intégrale F1, l'émission

20h55 : Rétro F1 2016

22h15 : Grand Prix d'Abou Dhabi

00h15 : L'intégrale F1, l'émission

01h00 : "On Board" à Interlagos

01h30 : "On Board" à Yas Marina

02h00 : Le film du Grand Prix de Bahreïn

02h20 : Le film du Grand Prix de Grande-Bretagne

02h25 : Le film du Grand Prix de Hongrie

02h35 : Le film du Grand Prix d'Italie

02h45 : Le film du Grand Prix des Etats-Unis

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.