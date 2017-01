Canal + compte sur la F1

Canal + devrait se heurter à une forte concurrence lorsque la FOM lancera l’appel d’offres pour les droits de retransmission de la F1 en France qui porteront vraisemblablement sur les saisons 2018, 2019 et 2020.

Le contrat liant la chaîne cryptée à la Formula One Management expire à la fin de cette année, et SFR Sport et TF1 ont déjà fait savoir qu’elles répondraient à l’appel d’offres.

De son côté, Canal +, qui a repris les droits de diffusion de la F1 en France à TF1 en 2013, se contente d’indiquer qu’avoir la Formule 1 dans son offre est quelque chose d’important vis-à-vis de ses abonnés.

"On a pour règle de ne jamais parler d’une concertation", a réagi Thierry Cheleman, le directeur des sports de Canal +, au site Puremedias.com.

"L’appel d’offres de la F1 n’est pas lancé. Quand il le sera, nous y regarderons. La F1 fait partie des piliers de la programmation de Canal."

La saison 2017 de Formule 1 s’ouvrira le 26 mars prochain en Australie et sera à suivre en intégralité sur les antennes du groupe Canal +.

