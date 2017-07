Le calendrier F1 des essais hivernaux 2018 révélé

Les écuries de Formule 1 se sont mises d’accord sur le circuit qui accueillera les deux sessions d’essais hivernaux de quatre jours chacune en 2018.

Le circuit du Paul-Ricard, favorisé par Renault, était en lice, mais c’est finalement le Circuit de Catalunya, situé non loin de Barcelone, qui l’a emporté.

La première session de tests de quatre jours aura lieu du lundi 26 février au jeudi 1er mars. La seconde se déroulera du mardi 6 mars au vendredi 9 mars.

Deux sessions d’essais de deux jours chacune ont également été programmées au cours de la saison 2018. Elles se tiendront après le Grand Prix d’Espagne, les 15 et 16 mai, et après le Grand Prix de Hongrie, les 31 juillet et 1er août.

La saison 2018 de Formule 1 s’ouvrira le 25 mars sur le circuit de l’Albert Park de Melbourne, en Australie.

